Kendini doktor olarak gösterip operasyon yapmaya çalıştı

Gönyeli’de 9 Ekim tarihinde kendisini doktor olarak gösteren ve tıbbi malzemeler kullanarak dudak büyütme operasyonu yapan zanlı M.K. mahkemeye çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili olguları aktardı. Açıkada 9 Ekim 2021 tarihinde Gönyeli’deki adresinde, misafir olarak ikamet eden zanlı M.K.’nin doktor olmadığı halde kendisini doktor olarak gösterip tıbbi malzemeler kullanarak müşteri olarak bulunan N.A.F.A'ya dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiğini ve o esnada polis tarafından tutuklandığını söyledi.

Söz konusu ev içerisinde tıbbi müdahalelerde kullanıldığı tespit edilen birçok tıbbi malzeme emare olarak alındığını anlatan Açıkada, aynı gün zanlının mahkeme emri gereği tutuklandığını, doktor olduğuna dair diploma fotokopisi verdiğini ve diplomanın gerçekliğinin araştırılacağını belirtti.

Polis: “Diplomanın geçerliliği araştırılacak”

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 30 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Evrim Kamalı)