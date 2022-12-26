“Kendine ait olmayan karavanı başkasına sattı, tutuklandı”

Otoparkta kendine ait olmayan karavanı alarak başka bir şahsa sattığı iddiasıyla tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı. Polis, olayla ilgili aranmakta olan şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğunu mahkemeye aktardı.

Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan zanlı M. G.mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı M.G.’nin "Sirkat ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarıyla yargılandığını belirtti. Polis, 21 Aralık 2022 tarihinde saat 16.30 saatlerinde Lefkoşa’da Lefkoşa Devlet Hastanesinin araç otoparkında park halinde bulunan Lefkoşa'da sakin İ.Ö’ye ait karavan zanlı M. G. tarafından sirkat edilip 35,000 TL karşılığında Girne'de sakin T. T.'ye satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Zanlının 23 Aralık 2022 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının bir kağıda bahse konu karavanı 35,000 TL karşılığında sattığına dair yazıp imza ettiği bir yazı tespit edildiğini ve emrae olarak alındığını söyledi.

Zanlıdan incelenmek üzere el yazı ve imza örneğinin alındığını belirten Polis, 24 Aralık tarihinde zanlının gönüllü ifade verdiğini ve bazı iddialarda bulunduğunu, bu iddialarının araştırılması gerektiğini söyledi.

Mesele ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit edilmesi, aranmakta olan şahıs ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Polis, zanlının serbest kalması halinde tüm bunlara etki etme olasılığının bulunduğunu kaydederek, tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün polise tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)