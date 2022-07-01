Kendi torununa cinsel istismar: 20 yıl hapis

Larnaka Ceza Mahkemesi, Aralık 2020 ve Temmuz 2021 tarihleri arasındaki dönemde 11 yaşındaki kız torununa cinsel istismar uygulamaktan suçlu bulunan 53 yaşındaki erkek şahıs hakkında 20 yıllık hapis cezası verdi. PIK’in haberine göre Mahkeme, söz konusu şahsın dede olarak torununa koruma sağlamak yerine torununun kabusu haline geldiğini ve çocuklara yönelik bu tür suçlar işlenmeye devam ettikçe, verilen cezaların da sıkı ve caydırıcı olması gerektiğinin altını çizdi.