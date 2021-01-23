Kenan Kurtdemir sonsuzluğa yürüdü… Organları ile hayat verecek…

Devrim DEMİR

Girne’de 17 Ocak tarihinde trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir hayata tutunamadı. “Beyin ölümü” dün gerçekleşen Kurtdemir’in ailesi organlarını bağışladı. Organ bağışı kararının ardından Kurtdemir bugün itibarıyla yaşama veda etti…

Ailesi, organlarının bağışlanmasını istedi, Kenan Kurtdemir işlemler için yoğun bakımda uyutulmaya devam etti. Uyutma işlemi bugüne kadar sürdü, bu sürece yoğun bakımda tutulmaya devam etti.

Kurtdemir’in bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Kenan Kurtdemir’in kardeşi Anıl Kurtdemir YENİDÜZEN’e bilgi verdi, bugün itibarıyla cenaze işlemlerinin başladığını söyledi.

“Organlarının tümü bağışlandı”

YENİDÜZEN’e konuşan Anıl Kurtdemir, kardeşi Kenan Kurtdemir’in beyin ölümünün dün gerçekleştiğini organlarının bağışlanmasına karar verdiklerini söyledi.

İşlemlerin tamamlandığını ifade eden Kurtdemir, kardeşi Kenan Kurtdemir’in cenazesinin 25 Ocak Pazartesi günü Ozanköy’de defnedileceğini duyurdu.