Girne’de kaza: Kurtdemir yoğun bakımda

Girne’de meydana gelen kazada 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ağır yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine alındı.

Kazayla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgi şöyle:

Bugün saat 06:20 sıralarında Girne’de Sht. Ast.Sb.Cemil Akın sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Beylerbeyi’nde sakin Kenan KURTDEMİR (E-23) yönetimindeki PH 670 plakalı Suzuki marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce anayol konumunda bulunan Uğur Mumcu Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Girne’de sakin Mehmet Eren DÜZCE (E-20) yönetimindeki PU 878 plakalı Mercedes marka salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmadan sonra ileri doğru savrulan PH 670 plakalı araç yolun solunda bulunan taç duvara çarptıktan yolun sağına geçip Girne Belediyesi’ne ait kaldırım taşlarına çarpıp kaldırım üzerinde durmuştur. Yine çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan PU 878 plakalı araç ise yolun solunda bulunan taş duvara ve Hasan Cafer İlkokulu tabelasına çarpıp durmuştur.

Kaza sonucu PU 878 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Murat ÖZDEMİR (E-22) yaralanarak kaldırılmış olduğu Girne Akçiçek Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahade altına alınmıştır.

Yine aynı kazada yaralanan PH 670 plakalı araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip acil servis yoğun bakım ünitesinde müşahade altına alındı.”