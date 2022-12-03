Kemirgenlerle karşı baykuşla mücadele

Kıbrıs Tarım Bakanı Kostas Kadis, “Baykuş kullanarak kemirgenlerle mücadele Ulusal Planının” devreye sokulduğu iki yıl içerisinde kemirgen popülasyonundaki artışın, dolayısıyla da kimyasal mücadele kullanımının yüzde 50 azaldığını söyledi.

Haravgi ve diğer gazetelere göre kemirgenlerle biyolojik mücadele konulu panelde konuşan Kadis, geçen 10 yıl içerisinde kemirgenlere karşı kimyasal kullanımının tavan yaptığını, bunun da çevreye, biyo-çeşitliliğe ve sağlığa olumsuz etkileri olduğuna işaret ederek son yıllarda kemirgenlerle biyolojik mücadeleye geçtiklerini söyledi.

Kadis, uygulamaya başladıkları 2020’den bu yana bakanlığı tarafından kemirgenlere karşı kimyasal paket üretiminin, dolayısıyla da kullanımının yüzde 50 azaldığını, kemirgen sorunu aşırı olan köylerde mücadele için artık sadece baykuş kullanıldığını belirtti.