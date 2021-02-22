Kemal Belevi den bir ilk daha

Naxos yayınevi Kemal Belevi nin eserlerini yayınladı.

2022 yılının ilk aylarında Belevi’nin Gitar ve keman için bestelediği eserlerden oluşan ikinci albüm için çalışmalar sürerken, Dünya devi Naxos şimdi de Belevi’nin geçtiğimiz yıl yayınladığı 1. Albümdeki 2 Gitar için bestelenmiş tüm eserlerini kitap ve PDF olarak yayınladı. Naxos Sheet Music Publishing'le yapılan anlaşma ile “Guitar Duos of Kemal Belevi” albümündeki eserler 19 Ocak tarihinden itibaren satışa sunuldu. Böylece, Kemal Belevi’nin notaları Dünyanın önemli bestecilerinin notaları ile yanyana satılmaya başladı.

10 kitap olarak yayınlanan eserler şöyle.

Cyprian Rhapsodies Nos.1-4, Suite Chypre, Turkish Suite, Vals Nos.1-2, Romance, 3 Fragments.



Aşağıdaki link den eserler PDF olarak indirilebilecek veya kitap siparişi verilebilecek. Ayrıca her eserin ilk sayfası müzik eşliğinde izlenebilecek.

https://publishing.naxos.com/?fbclid=IwAR3fm1cZhC40ix8NELAS2_HjaWnCAQF1z_4Ri4tw3Od5ruXAT1t_0SDCZfU