Kazı Kazan talihlisi ikramiyesini aldı

Piyangolar Birimi tarafından yaklaşık 1 yıldır satışı devam eden “Kazı Kazan” kazandırmaya devam ediyor.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 5 TL’ye satılan Kazı Kazan ‘Tombala’ şans oyunu ikinci büyük ikramiyesini kazandırdı.

Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir talihlinin aldığı Kazı Kazan’a isabet eden 200 Bin TL’lik büyük ikramiye daireden teslim alındı.

Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazanana sağlıklı günlerde kullanması tememnisinde bulunarak tebrik etti.

15 Kasım Özel Çekilişi

Devlet Piyangosu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı özel çekilişinde 750 bin TL’lik büyük ikramiye dağıtacak.

15 Kasım çekilişi saat 20.00’de BRT1 HD’de çıkana kadar konseptiyle canlı olarak yayınlanacak.