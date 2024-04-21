“Kazaya karıştı, aracındaki evraklar arasında hintkeneviri bulundu”

Girne’de bir trafik kazasına karışan, ardından da aracının evraklarını almak isteyen polis tarafından torpido gözünde hinkeneviri bulunan zanlı, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede soruşturmaya ilişkin bulguları aktaran polis, D.K.T. isimli zanlının aracının, Pazar gün sabaha karşı Girne’de meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak polise getirildiğini ve torpido gözündeki evrakların içerisindeki sigara paketinde 2 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, akabinde zanlının Ozanköy'deki evinde mahkeme emri gereği 03.50 - 04.10 saatleri arasında yapılan arama neticesinde, yatak odası içerisindeki sehpa üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis memuru olayla ilgili soruşturmanın yeni başladığını, zanlıya ait cep telefonunun emare alındığını, telefon içerisinde suça bağlantılı herhangi bir şahsın olup olmadığının araştırılması bakımından PGM Data İşlem Şubeye gönderilmesi gerektiğini, uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilerek analizinin yapılaması gerektiğini aktardı.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir everdi.