Kazaya gitmeye çalışan polis memuru yaban eşeğine çarptı 

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Sipahi köyünde meydana gelen trafik kazasında Yenierenköy istikametinde bir kazaya gitmeye çalışan polis memuru yönetimindeki aracının önüne atılan başıboş yaban eşeğine çarptı. Kaza sonucu yaban eşeği telef olurken, yaralanan olmadı.

Gazimağusa’da gerçekleşen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı

Öte yandan ise, Gazimağusa, Deniz Piyade caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen ilk kaza, Mehmet Ali Yurtseven'in (E-23) HZ 317 plakalı aracıyla güney istikametine seyrettiği sırada anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden caddeye giriş yapıp, LH 855 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Gür’le (E-66) çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Gür, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.