Kazasız gün yok…

Ayşe GÜLER

Trafikte ‘kazasız’ gün geçmediği polis raporlarına yansıyor.

Özellikle son 1 aydır ülke genelinde ardı ardına trafik kazalarının yaşanması dikkat çekiyor, günde neredeyse en az 3 kaza meydana geliyor.

Polis Bülteni verilerine göre; 12 Nisan- 8 Mayıs tarihlerini kapsayan 27 günde, 45 kaza meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybederken, 46 kişi yaralandı.

Kazalar sonucunda 16 kişi tutuklanırken, araç sürücülerinin 18’inin alkollü olduğu kayıtlara geçti.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, alkol limitinin 50 promil olmasına rağmen, 400 promil ile araç kullanan sürücülerin tespit edildiğine dikkat çekti, “150 promil alkol üzeri araç kullanma normal bir yaşam biçimine dönüştü” dedi.

6 ay önce 150 promil alkol tesiri altında araç kullanırken yakalanan sürücülerinin yalnızca ehliyetlerinin değil, araçlarının da emare olarak zapt edilmesi konusunda yasal düzenleme yaptıklarını açıklayan Avcı, bu konuda adım atılmamasını eleştirdi.

2 günde 5 kaza…

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bülten bilgilerine göre; 12-13 Nisan tarihleri arasında 5 trafik kazası yaşandı, kazaların 3’ü Lefkoşa’da, 1’i Çamlıbel-Yılmazköy anayolunda, 1’i de Girne-Tatlısu anayolunda meydana geldi.

Polis bilgisine göre kazaların 5’inin nedeni ‘dikkatsizlik’ olarak açıklandı. Araç sürücülerinin 2’sinin

alkollü olduğu da belirtildi.

Kazalar sonucunda, 2’si 13 ila 15 arasında olan toplamda 4 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı.

Ardı ardına kazalar: 3 kaza, 2’sinin araç sürücüsü alkollü

Polis verilerine göre; 14 Nisan’da polise 3 farklı trafik kazası yansıdı.

Lefkoşa, Mağusa ve Gemikonağı’nda meydana gelen 3 ciddi kazada 3 kişi yaralandı.

Lefkoşa’da gece yarısı yaşanan kazada, üçlü dönüş yapmaya çalışan bir araç, yolun solundan çıkmış, sarı taştan mamul duvara çarpıp duvarın 4.50 metrelik kısmının yıkılmasına sebep olmuştu. Araç, 5.50 metre derinliğindeki futbol sahası içerisine düşerek tavanı üzerinde durabilmişti.

Gemikonağı’nda yine gece yarısı meydana gelen kazada 250 miligram alkollü içki tesiri altında bir sürücü, dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış, önce park halindeki araca, ardından elektrik direğine çarpmıştı.

Aynı gün, Mağusa’da bir motosiklet ile bir salon araç çarpmıştı.

3 yaralı, 1 tutuklu

Polis Bülteni’ne 17-20 Nisan tarihleri arasında 4 trafik kazası yansıdı, 3 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda 17 Nisan’a olan trafik kazasının ‘dikkatsizlik’ nedeniyle yaşandığı polis raporuna yansırken, 19 Nisan’da Mağusa’daki kazada araç sürücüsünün 320 promil alkollü olduğu açıklandı. Her iki kazada yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.

Polis verilerine göre 20 Nisan’da Lapta’da ‘dikkatsizlik’ nedeniyle trafik kazası meydana geldi, 2 kişi de yaralanmıştı.

Aynı gün, bu kez Girne’de yine ‘dikkatsizlikten’ dolayı kaza yaşanmış, toprak sete çarpıp, takla atan araç sürücüsü yaralanmıştı.

Araç sürücülerinin hepsi alkollü!

Arka arkaya yaşanan trafik kazaları korkuttu.

Örneğin; 21 Nisan’da 3, 22 Nisan’da ise 2 trafik kazası Polis Bülteni’ne yansıdı.

5 araç sürücünün tümünün de alkollü olduğu tespit edildi.

Kazaların 2’si Lefkoşa, 1’i Yıldırım, 1’i Lefkoşa-Girne Anayolu, 1’i de Mağusa’da yaşandı.

Araç sürücülerinin 3’ü tutuklanırken, kazalar sonucunda 4 kişi de yaralandı.

Kazasız gün yok…

Son dönemde deyim yerindeyse ‘kazasız gün geçmedi.’

Polis, 24-25 Nisan tarihlerinde yaşanan 4 trafik kazasıyla ilgili bilgi paylaştı.

Kazaların 3’ünde araç sürücülerin alkollü oldukları polis tarafından belirlendi.

Mağusa, Lefkoşa ve Boğazköy-Yarköy arasında meydana gelen 4 farklı kaza sonucunda 2 kişi tutuklu 3 kişi yaralandı.

Günden güne ağır…

Trafikte bilanço günden güne ağırlaştı.

27-29 Nisan tarihleri arasında Polis Bülteni’nde 5 farklı kazaya ilişkin bilgi paylaşıldı.

Bu kazaların 3’ünde araç sürücüsü alkollüydü.

Kazalar sonucunda 1 kişi tutuklandı, 6 kişi yaralandı.

Mayıs’ta tablo ağır: 1’i ölümü, 19 farklı kaza

1-8 Mayıs polis verilerine göre; Polis Bülteni’ne 1’i ölümlü 19 farklı trafik kazası yansıdı.

Kazalar sonucunda 23 kişi yaralandı, 7 kişi de tutuklandı.

Sürücülerin 2’sinin alkollü olduğu polis raporunda belirtildi.

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı:

“150 promil alkolle trafiğe çıkanların, araçları da zapt edilmeli”

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, alkol limitinin 50 promil olmasına rağmen, 400 promil ile araç kullanan sürücülerin tespit edildiğine dikkat çekti, “150 promil alkol üzeri araç kullanma normal bir yaşam biçimine dönüştü” dedi.

Avcı, caydırıcı önlemlerin hemen yarın alınmaması halinde masum insanların trafikte hayatlarını kaybedeceğini dile getirdi.

6 ay önce 150 promil alkol tesiri altında araç kullanırken yakalanan sürücülerinin yalnızca ehliyetlerinin değil, araçlarının da emare olarak zapt edilmesi konusunda yasal düzenleme yaptıklarını açıklayan Avcı, bu konuda adım atılmamasını eleştirdi.

Avcı, trafikte uyuşturucu kullanan bireylerin de tespit edilemediğini, gerekli test ve kontrollerin yapılamadığını söyledi.