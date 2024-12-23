Lefkoşa – Güzelyurt anayolunda meydana gelen ölümlü kazanın zanlısı K.D. mahkemeye çıkarıldı, zanlı avukatının sorusu üzerine polis, “Kazanın olduğu noktadaki aydınlatma lambaları çalışmıyordu” dedi, kaza mahallinde 10 adet lambanın bölgedeki elektrik kesitinden dolayı yanmadığını iddia etti.

Lefkoşa- Güzelyurt Anayolunun 2-3'üncü kilometreleri arasında Hüseyin Ulu’nun ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan Kemal Düzgün bu sabah mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede kazanın detaylarını aktaran polis, Pazar gün saat 17.50 sıralarında, 33 yaşındaki zanlının, yönetimindeki araçla Güzelyurt’a doğru seyrettiği sırada, İrmar isimli marketin önünde, yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Ulu’ya çarptığını söyledi.

Polis, Ulu’nun kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaza mahalli çevresinde kamera görüntüsü olup olmadığını araştıracaklarını kaydeden polis, zanlıdan alkol ve uyuşturucu testi için kan örneği alındığını da belirtti. Polis, yayadan da kan örneği alınacağını ifade etti.

Polis, kaza mahallinde çarpışma noktasının tespit edildiğini ancak zanlının krokiyi imzalamadığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

“Yaya geçidi yoktu”

Zanlının avukatı süreye itiraz etmezken, polise sorular yöneltti. Avukat, kazanın yaşandığı yerde yaya geçidi olup olmadığını sordu, polis bölgenin anayol olduğunu, yaya geçidi bulunmadığını söyledi.

“Yaya, aniden yola atıldı”

Avukat, ölen şahsın yolun neresinde olduğunu sordu, polis yolun ortasında yürürken kazanın yaşandığını ifade etti. Avukat, yayanın yol kenarında beklerken aniden yola atıldığını söyledi.

“Kazanın olduğu noktadaki aydınlatma lambaları çalışmıyordu”

Avukat, yolda aydınlatma olup olmadığını sordu, polis, çarpma noktasında aydınlatma lambalarının yanmadığını, kaza yerinin 50 metre ilerisinde ise lambaların yandığını söyledi.

Avukat, kaza mahallinde 10 adet lambanın bölgedeki elektrik kesitinden dolayı yanmadığını ifade etti.

“Öğrenciler de o yolu kullanıyor”

Polis, avukatın bir başka sorusu üzerine söz konusu bölgede öğrencilerin yaşadığını, yoğun market varlığından dolayı öğrencilerin ve diğer yayaların o yolu kullandığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.