Kazakistan'da 72 kişilik yolcu uçağı düştü: 6 kişi kurtuldu
Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü. Düşen uçakta 72 kişinin bulunduğu aktarıldı. Kazak yetkililer, kazada 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.
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Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı düştü.
Kazakistan Acil Durum Bakanlığı, düşen uçağın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gitmekte olduğunu aktardı. Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotasının değiştirildiği bildirildi.
Uçakta 72 kişi bulunuyordu
Düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Kazak yetkililer, düşen uçaktan 6 kişinin kurtarıldığını aktardı.
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