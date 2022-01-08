Kazada yaralanan 31 yaşındaki yaya kurtarılamadı

Girne’de yeni yıl akşamı meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan 31 yaşındaki Arsalan Ul HAQ, dün yaşamını yitirdi.

Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde 31 Aralık akşamı saat 00.30 sularında meydana gelen kazada 22 yaşındaki Bilge Kağan Baş, yönetimindeki HF 292 plakalı aracı ile önündeki aracı geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve kaldırımda yaya olarak yürüyen 31 yaşındaki Arsalan Ul HAQ’a çarpmasıyla meydana gelmişti.

Kazada ağır yaralanan Arsalan Ul HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve araç sürücüsü Bilge Kağan BAŞ ise tutuklanmıştı.

Arsalan Ul HAQ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak dün yaşamını yitirdi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Kazayla ilgili gelişmeler Polis Basın Bülteni’ne şöyle yansıdı:

“31.12.2021 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde doğu istikametine doğru 92 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Bilge Kağan BAŞ (E-22), yönetimindeki HF 292 plakalı salon araç ile önünde seyreden aracın sağından geçmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sağından yoldan çıkıp yol kenarında bulunan bordür taşlarına çarpıp kaldırım üzerine çıkarak o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Girne’de sakin Arsalan Ul HAQ (E-31) çarpmıştır.

Kazada ağır yaralanan Arsalan Ul HAQ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Girne Dr. Suat Günsel Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmış ve araç sürücüsü Bilge Kağan BAŞ ise tutuklanmıştı.

Arsalan Ul HAQ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 7.01.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.”