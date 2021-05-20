Kazada alev alan aracın şoförü bulundu

Düzova’da dün meydana gelen kazada araç sürücüsünün 27 yaşındaki Abdi Yılmaz olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Düzova Ağıllar Bölgesinde köprü taşına çarptıktan sonra alev alan FB 616 plakalı araç sürücüsünün Abdi Yılmaz (E-27) olduğu belirlendi.

Kazada, çarpmanın ardından alev alan araç tamamen yanarak, zarar görmüştü. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden ayrılmıştı.