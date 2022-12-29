Kaza, kazaya neden oldu: 3 kişi yaralandı

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu, yaşları 17 ila 22 arasında değişen toplamda 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre olay, Mutluyaka kavşağında gerçekleşti.

22 yaşındaki Salih Akdeniz, Mağusa’ya doğru seyrettiği sırada, önünde daha önceden meydana gelen başka bir trafik kazası nedeniyle durmak zorunda kalan 58 yaşındaki Şükrü Çelik yönetimindeki mikser aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Salih Akdeniz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Düzgüncan Aydın ve 17 yaşındaki Asil Al Dughamat Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf: BRTK