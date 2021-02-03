Kaytazzade Mehmet Nazım ve Hikmet Afif Mapolar anılacak

Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği, 2021 yılı içerisinde düzenleyeceği etkinliklerde Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın kurucuları Kaytazzade Mehmet Nazım ve Hikmet Afif Mapolar’ı anacak.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin en eski edebiyat birliği olan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin, kurulduğu günden bugüne Kıbrıs Türk yazın yaşamına büyük katkıları olan değerlerin unutulmaması adına, anma etkinlikleri, paneller, sempozyumlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda birliğin 2021 yılında gerçekleştireceği etkinliklerde, Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın ilk romanını yazan Kaytazzade Mehmet Nazım ve Kıbrıslı Türklerin ilk modern romancısı olan ve bugüne kadar 23 roman yazan Hikmet Afif Mapolar’ı düzenleyeceği panel ve sempozyumlarla anma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, birliğin, Kıbrıs Türk edebiyatının kurucuları olan yazarları anmak ve ülkede yaşanmakta olan pandemi nedeniyle topluma edebiyatla moral vermek için bu etkinlikleri düzenlemeyi amaçladığı kaydedildi.

Birliğin aynı yıl içerisinde Kıbrıs Türk Şiiri’nin ilklerine imza atan şairlerle ilgili anma etkinlikleri düzenleme yönünde de karar aldığı ifade edilen açıklamada, etkinlikle ilgili programın ilerleyen günlerde halkla paylaşılacağı bildirildi.

Açıklamada, birliğin, en uzun süreli başkanlığını yürütmüş olan Ali Nesim adına her yıl “Ali Nesim Edebiyat Ödülleri” düzenlediği ve bu çerçevede yazarları onore ederek, kitaplarını yayınladığı da kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugüne kadar 50’den fazla kitabın Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği’nin desteğinde okuyucuyla buluştuğu ifade edildi.