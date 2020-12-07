Kayıtsız girişe suçüstü

Polis, dün gece saat 22.40 sıralarında, Yenierenköy- Dipkarpaz arasındaki taşocakları sahilinden tekne ile KKKTC’ye kayıtsız giriş yapmaya çalışan 18 kişi tespit etti. Polis ayrıca bölgede olayla bağlantılı olduğu düşünülen 2 kişiyi tutukladı.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: 06.12.2920 tarihinde, saat 22:40 sıralarında, onaylanmış liman olmayan bir yer olan Yeniereköy - Dipkarpaz arasında bulunan taşocakları mevkiindeki sahilden tekne ele KKTC'ye kanunsuz giris yapan 2'si kadın, 2'si çocuk ve 14'ü erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 18 kişi suçüstü tespit edilmişledir. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı bölgede araçları ile bekleyen ve şüpheli olarak görülen A.G. (E-26) ve Ö.O. (E-24) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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