“Kayıtlarımızda kanser tanısı alan herhangi bir hasta yok”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, CTP Milletvekili Filiz Besim’in Meclis kürsüsünde dile getirdiği Gazeteci Özlem Çimendal örneğine yanıt vererek, söz konusu kişiyle ilgili kayıtlarında kanser tanısı bulunmadığını iddia etti.

Dinçyürek, Besim’in anlattığı olayla ilgili bilgilerin eksik olduğunu öne sürerek, “Bizim kayıtlarımıza göre herhangi bir kişi kanser tanısı almadı. Bu ne Onkoloji Servisi’nde ne de Erken Tanı Merkezi’nde vardır. Bu kanser teşhisi yoktur” iddiasında bulundu.

Hastanın birden fazla organla ilgili tetkiklerden geçirildiğini ifade eden Dinçyürek, erken müdahale gerektirdiği düşünülen konular için ilgili uzman hekimlere yönlendirme yapıldığını söyledi.

“Ne onkolojiye ne de uzman hekime müracaat etti”

Dinçyürek, söz konusu kişinin hastanede ne onkoloji servisine ne de ilgili uzman hekimlere başvurduğunu belirterek, Besim’in sözünü ettiği ve beş ay sonrasına verilen tetkikin ise aciliyet taşımayan bir inceleme olduğunu söyledi.

“Beş ay sonra denilen tetkik, hiçbir riski olmayan bir tetkik sonucu, her ihtimale karşı bir de bunu yapalım denilen bir işlemdir” diyen Dinçyürek, hastanın ne acil bir durumu ne de kanser teşhisi bulunduğunu iddia etti.

“Kanser teşhisi olsaydı bildirimi zorunluydu”

Kanser tanısı konulması halinde bunun bildirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Dinçyürek, “Zaten hasta kanserse ve herhangi bir hekim kanser teşhisi koyduysa, bunun bildirimi zorunludur. Bu hasta ile ilgili yapılmış herhangi bir bildirim de yoktur” dedi.

Dinçyürek, Besim’in gündeme getirdiği olayla ilgili ortaya konan bilgilerin sağlık kayıtlarıyla örtüşmediğini iddia etti.