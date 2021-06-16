Kayıp Yakınları'ndan Tatar'a: Bilginiz olmadığına inanmak saflık olur

Kıbrıs'ta Beyan edilmemiş Esirlerin ve Kayıp Kişilerin Yakınları Örgütü, Kıbrıslı Türk toplum lideri sıfatıyla Ersin Tatar’a açık bir mektup göndererek kayıp kişilerin insani sorunu için girişimde bulunmasını istedi.

Kayıp kişiler konusunda Tatar’ın son yaptığı açıklamayı hatırlatan Örgüt, Kayıp Kişiler Komitesi'nin temel sorununun kayıp kişilerin gömülü oldukları alanlarla ilgili bilgilerin olmaması ve Aşşa, Lapta ve Karavas gibi köylerde gömülü olan kişilerin gömü yerlerinin değiştirilmiş olması olduğunu vurgulayarak “Tüm bunların örgütlü olmadığına ve ilgili bilgi veya arşivlerin olmadığına inanmak saflık olacak” dedi.

Mektupta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin tavsiyelerine rağmen bugüne kadar bu bilgilerin Kayıp Kişileri Araştırma Komitesine (KKAK) ulaşmadığı vurgulandı.

Fileleftheros ve Alihtia’nın yayımladığı mektupta Tatar’a, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastaidis’in “36’ncı Kayıplara Sevgi Maratonu” çerçevesinde söylediklerine karşılık “iki taraf arasında olması gereken suçlama oyunu değil, Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) da dâhil iki tarafın çıkarına olacak konularda işbirliğidir. Bu çabaları ve var olan işbirliğini engellemeyelim, destekleyelim” açıklaması hatırlatıldı.

Mektupta Tatar’dan, söylediklerinde ciddi ise Anastasidis ile sadece bu konuyu görüşmek ve KŞK’nın çalışmalarını kolaylaştıracak somut ve pratik yöntemlerde anlaşmak üzere bir görüşme ayarlamak için inisiyatif almasını isteyen örgüt, Anastasidis’in böyle bir daveti kabul edeceğinden emin olduğunu belirtti.