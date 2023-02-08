Kayıp veya haber alınamayan kişiler için: ‘deprem kayıp çağrı merkezi’

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yaşanan depremde kendisinden haber alınamayan ve kayıp olduğu düşünülen vatandaşların bulunması ve kimliklendirilmesi amacıyla bir merkez oluşturulduğunu duyurdu.

Bu amaçla kayıp yakınlarından 05391190726 numaralı telefonu arayarak bilgi vermeleri istendi.