Kayıp şahıslar bulundu
Polis tarafından kaybolduğu ve arandığı duyurulan Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Ece Kara ve 24 yaşındaki Anvi Alex Eponon bulundu.
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Polis tarafından kaybolduğu ve arandığı duyurulan Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Ece Kara ve 24 yaşındaki Anvi Alex Eponon bulundu.
Polis, bulunan şahsılarla ilgili şu bilgiyi paylaştı:
“10.05.2022 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Ece KARA(K-22)
bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
11.05.2022 tarihinde, kendisine ulaşılamadığı polise bildirilen Lefkoşa’da sakin Anvi Alex
EPONON (E-24) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir”
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Etiketler : polis, kayıp şahıs, Anvi Alex Eponon, ece kara