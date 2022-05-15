Kayıp şahıslar bulundu

Polis tarafından kaybolduğu ve arandığı duyurulan Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Ece Kara ve 24 yaşındaki Anvi Alex Eponon bulundu.

Polis, bulunan şahsılarla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

“10.05.2022 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Ece KARA(K-22)

bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.

11.05.2022 tarihinde, kendisine ulaşılamadığı polise bildirilen Lefkoşa’da sakin Anvi Alex

EPONON (E-24) bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir”