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Kayıp olan iki genç bulundu

Kayıp olan iki genç bulundu

Polis tarafından kayıp olduğu açıklanan 12 yaşındaki T.M. ve 14 yaşındaki B.T.U'nın bulunduğu açıklandı.

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Polis tarafından kayıp olduğu açıklanan 12 yaşındaki T.M. ve 14 yaşındaki B.T.U'nın bulunduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30.10.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 12 yaşındaki T.M. ve 14 yaşındaki B.T.U'nın bulunduğu ve polisin olayla ilgili Soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

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