Kayıp olan iki genç bulundu

Polis tarafından kayıp olduğu açıklanan 12 yaşındaki T.M. ve 14 yaşındaki B.T.U'nın bulunduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30.10.2023 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 12 yaşındaki T.M. ve 14 yaşındaki B.T.U'nın bulunduğu ve polisin olayla ilgili Soruşturmasının devam ettiği bildirildi.