Kayıp Mustafa Mulla Hüseyin toprağa verildi

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) çalışmalarıyla bulunan 'kayıp' Mustafa Mulla Hüseyin, Mağusa’da düzenlenen devlet töreniyle toprağa verildi.

Canbulat Şehitliği’nde yer alan törene, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Kayıplar Komitesi Kıbrıslı Türk Üyesi Hakkı Müftüzade, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, şehidin ailesi, yakınları ile diğer askeri ve sivil erkan katıldı.

Canbulat Şehitliğinde ilk önce kayıp Mustafa Mulla Hüseyin için cenaze namazı kılındı.

Daha sonra defnedileceği mezarın başında tabutuna sarılı bayraklar Ersin Tatar tarafından aileye teslim edildi.

Saygı duruşu ve saygı atışının ardından Mustafa Mulla Hüseyin defnedildi.

Din İşleri Başkanlığı Mağusa Bölge Sorumlusu Faruk Seçkin Mustafa Mulla Hüseyin ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

1936 doğumlu evli ve iki çocuk babası Hüseyin, 27 Aralık 1963’te Larnaka’ya akaryakıt almaya gitmişi geri dönerken bazı Kıbrıslı Rumlar tarafından kaçırılarak öldürülmüştü. Kendisinden bir daha haber alınamayan Mustafa Mulla Hüseyin 'kayıp' olarak bildirilmişti.

Öte yandan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu şehit Mustafa Mulla Hüseyin ile ilgili paylaşımda bulunarak “İki oğlu vardı Mustafa Mulla'nın. Eşinin adı Habibe. Oğullarından Salih hayatta. Habibe ana da Allah sağlık versin hayatta. Gencecik yaşta kocasının 'kaybolması'nın acısının üzerine evlat acısını da yüklendi. Güneyde Rum tarafında Trulli, Larnaka bölgesinde Kayıp Şahıslar Komitesinin Ağustos 2022-Ocak 2023 kazıları sırasında bulunan kalıntıların, yapılan antropolojik ve genetik tetkikler sonucunda şehidimize ait olduğu 18 Ekim 2023 tarihinde saptandı. Bugün defnettik. Mulla Hüseyin artık 'kayıp' değil, bir mezarı var. Duygular karışık. Şehidimizin naaşını görmenin, EOKA katillerinin elinde neler yaşadığını düşünmenin kederi bir yanda, dua edecek bir kabre artık sahip olmasının huzuru diğer yanda. Allah Mustafa Mulla Hüseyin'e ve tüm şehitlerimize rahmet eylesin” dedi...

Haber ve Fotoğraf: Yılmaz Yakar/TAK