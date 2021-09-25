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Kayıp Mehmet Sait Hadutoğlu bulundu

Kayıp Mehmet Sait Hadutoğlu bulundu

Polis tarafından kayıp olduğu açıklanan Lefkoşa'da sakin 38 yaşındaki Mehmet Sait Hadutoğlu’nun bulunduğu açıklandı.

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Polis tarafından kayıp olduğu açıklanan Lefkoşa'da sakin 38 yaşındaki Mehmet Sait Hadutoğlu’nun bulunduğu açıklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada: “ Kayıp Şahıs (Gelişme)

Kayıp olduğu bildirilen  Lefkoşa'da sakin 38 yaşındaki Mehmet Sait HADUTOĞLU bulundu.   Soruşturma devam etmektedir.” dendi.

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