Kayıp kazıları 5 noktada devam ediyor

Kıbrıslı Türk ve Rum kayıpların tespit edilmesi için kuzey ve güneyde beş noktada kazıların devam ettiği haber verildi.

Haravgi gazetesi, Kayıp Şahıslar Komitesini kaynak gösterdiği haberinde, bu yıl içerisinde bugüne kadar 60 kazı yapıldığını ve 14 kişiye ait kalıntılar tespit edildiğini yazdı.

Gazete Kayıp Şahıslar Komitesinin Rum üyesinin ofisine dayandırdığı haberinde şu an beş noktada kazıların devam ettiğini ve ekiplerin “Asha” (Paşaköy), “Aloa” (Atlılar), “Lapitho” (Lapta), “Lefkoniko” (Geçitkale) ve “Peristerona’da” (Cengizköy) kazılar yaptığını kaydetti.

Aynı bilgilere dayanarak, önümüzdeki günlerde başka kazıların da başlamasının beklendiğini ve özellikle Girne’deki askeri bir bölgede yapılacak kazı için kuzey makamlarından onay beklendiğini yazan gazete, Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye ifade edildiği üzere, Girne’deki söz konusu yerle ilgili bilgiler bulunduğunu ve bu yerin yakınında hali hazırda herhangi bir bulguya rastlanmayan iki kazı gerçekleştirildiğini ekledi.