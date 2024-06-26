Kayıp Eşref Salih Tuzla’da toprağa verildi

12 Mayıs 1964 tarihinden bu yana kayıp olan ve Trulli Larnaka’da yapılan kazı çalışmaları sonucunda kimlik tespiti tamamlanan Eşref Salih’in naaşı Tuzla Mezarlığı’na askeri tören ile defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Turkiye Büyükelçiliği Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, Belediye Başkanı Süleyman Uluçay Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay ile diğer askeri ve sivil yetkililer ile Salih’in yakınları katıldı.