Kayıp denizci bulunamadı

Kıbrıslı Rum Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) dün saat 11.35’te, Gata Burnu açıklarındaki bir kruz gemisinin mürettebatından birinin kaybolduğuna dair çağrı aldığı ve hemen operasyon başlattığı; ancak kayıp denizcinin bulunamadığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, KSED’in “NEARHOS” planını devreye sokarak bölgeye asker ile polisine ait helikopterleri gönderdiğini ve arama çalışmalarına başladığını; ancak çabaların sonuçsuz kaldığını yazdı.

Habere göre arama-kurtarma çalışmaları bugün de devam edecek.