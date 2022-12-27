Kaybeden 8 başkandan 4’ü ‘birleştirilen’ belediyelerde

Fehime ALASYA

Yerel seçimlerde yeniden aday olan mevcut Belediye Başkanları’ndan 8’i adını kazananlar arasına yazdıramadı. Belediyeye uzun yıllar hizmet veren ve yerel seçimi kaybeden belediye başkanları arasında 4 dönem başkanlık yapan isimler de yer aldı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Geçitkale’den Hasan Öztaş, Beyarmudu’ndan İlker Edip, Yeniboğaziçi’nde Mustafa Zurnacılar, Çatalköy’de Mehmet Hulusioğlu, Karpaz’dan Suphi Coşkun ve Mehmetçik Belediyesi’nden Cemil Sarıçizmeli başkanlığı kaybeden isimler arasında yer aldı.

Mevcut başkanlığını kaybeden 8 başkanın dördü Birleştirilen belediyelerin başkanları oldu. Yerel seçimde yarışı kaybeden 8 belediye başkanı adaydan 4’ünün birleştirilen belediyelerden olması dikkat çekti.

Gönyeli’de 16 yıldan sonra görev değişimi…

Dört dönemdir bu görevi yürüten Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli ve UBP'nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı İlker Edip, 16 yıldan sonra başkanlığı devretti.

Çatalköy Belediyesi’nde 2010 yılının Haziran ayından bu yana belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Hulusioğlu da 3 dönemin sonunda yarışı kaybedenlerden oldu.

Gönyeli Belediye Başkan adayı Benli bölgedeki oyların %37,77’sini alırken, seçimi kazanan Hüseyin Amcaoğlu oyların %62,23’ünü aldı.

Karpaz’daki rekabette ise Suphi Coşkun oyların %24,67’sini alırken, Hamit Bakırcı %46,06’lık oyla başkanlık koltuğuna oturdu.

Girneli Güngördü’ye 2. dönemin sonunda ‘tamam’ dedi…

Girne Belediyesi için yarışan üç adayın da oy oranı %30’larda seyrederken, yarışı CTP Belediye Başkan adayı Murat Şenkul kazandı.

Girne bölgesinde çok çekişmeli bir seçim süreci yaşanırken, 2 dönemdir Başkanlık koltuğunda oturan Nidai Güngördü, 3 bin 46 oy alarak, % 32,34’lük oranda kaldı.

Seçimi kazanan CTP Başkan adayı Murat Şenkul ise ilk kez soyunduğu Başkanlık yarışında yüzde 34,30, yani 3 bin 231 oy ile yarışı önde tamamladı.

Bölgenin bir diğer iddialı adaylarından olan TDP Başkan adayı Zeki Çeler ise yüzde 31,66 yani 2 bin 982 oy ile bu yarışta üçüncü oldu.

Geçitkale’de %42,68’lik oyla iki dönemin sonu…

Geçitkale ve Serdarlı’nın birleştiği belediye için çıkılan yarışta, 2014 yılından bu yana Geçitkale Belediyesi Başkanlığı görevini sürdüren Hasan Öztaş 2. sırada kaldı.

İlk kez 2014’te Geçitkale Belediye Başkanlığı’na seçilen ve 2 dönem Başkanlık yapan Öztaş, bölgedeki oyların %42,68’ini 1,768 oy ile aldı.

Bölgede başkanlık koltuğuna yeni oturan Halil Kasım ise 2 bin 374 oyla %57,32’lik oy aldı.

İlker Edip, oyların %41’ini alsa da, dört dönemin sonunda veda etti

UBP'nin Beyarmudu Belediye Başkan adayı ve eski Başkanı İlker Edip de bu yarışı bölgedeki oyların %41,78’ini yani 1,285’ini alarak ikinci tamamladı. Başkanlık koltuğuna 1,318 oy ile %42,85 orana sahip Bağımsız aday Bülent Bebek oturdu.

Haziran 2006’dan bu yana kesintisiz Belediye Başkanlığı görevini sürdüren İlker Edip, dört dönem başkanlık yaptığı belediyeye, bu seçimle veda etti.

Katip’ten Zurnacılara, Zurnacılar’dan yeniden Katip’e…

Yeniboğaziçi Belediyesi’ndeki görev değişiminde ise 24 Haziran 2018’de ilk kez belediye başkanı seçilen Mustafa Zurnacılar, koltuğu yeniden %42,32 oy oranı ile Katip Demir’e devretti.

Çatalköy’de 2010 yılında başlayan serüven 2022’de son buldu…

Çatalköy Belediyesi’nde 2010 yılının Haziran ayından beridir, yani 3 dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Mehmet Hulusioğlu ise bu görevi CTP Başkan adayı Ceyhun Kırok’a devretti.

Hulusioğlu bölgedeki oyların %34,77’sini alırken, Kırok, %36,16 ile koltuğa oturan isim oldu.

Karpaz’da Coşkun gitti, Bakırcı geldi

2010 yerel seçimlerinde CTP’den Dipkarpaz Belediye Meclis üyesi seçilen ve belediyedeki ilk görevine başlayan Coşkun, akabinde 2013 yılında belediyede Asbaşkanlık görevi yürüttü.

İlk kez 2014 genel seçimlerinde Dipkarpaz Belediye Başkanı seçilen Coşkun, seçmenlerden onay alarak, 2 dönem başkanlık görevini yürüttü.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen seçimlerde ise belediyelerin birleştirilmesinin ardından Coşkun, Erenköy-Karpaz Belediyesi için çıktığı yarışta oyların %24,67’sini alarak görevine veda eden isimlerden oldu. Coşkun, koltuğunu oyların %46,06’sı ile Hamit Bakırcı’ya bıraktı.

Cemil Sarıçizmeli çok az farkla veda etti…

Mehmetçik Belediyesi’nde 2014 yılında başkanlık görevi alan Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi birleşiminin ardından kaybeden isimlerden oldu. 2 dönemdir başkanlık yapan Sarıçizmeli, %41,21 oy oranı ile yerini oyların %45,14’ünü alan Fatma Çimen Tuğlu’ya devretti.

Karpaz Eski Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“Sizden tek beklentimiz hizmettir”

Seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sosyal medya hesabından açıklama yapan Coşkun, 2 dönem başkanlık yaptığını anımsatarak, ona destek veren veya vermeyen herkese teşekkür etti.

Vatandaşların sandığa iradesini yansıttığını kaydeden Coşkun, hizmet verdiği yıllar içinde özellikle Dipkarpaz halkına seslendi, “Yanlışım olmuşsa affedin, inanıyorum ki güzel şeyler yaptım. Ama takdir halkındır. Boynumuz kıldan incedir. Kimseyle meselem ve küskünlüğüm yoktur. Sadece geçen hafta attığım imzadan etkilendim. Her zaman komşumuz açsa biz tok karna yatamayız diyorduk.” dedi.

Belediye personeli ve yeni başkana da seslenen Coşkun, “Sizden tek beklentimiz hizmettir. Bugün hiçbir üzüntüm de yoktur. Ben bu ülkeyi çok seviyorum. Sevgiyle kalın, hepinizi selamlıyorum, hakkımı helal ediyorum, siz de helal edin. Birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik için hep beraber çalışmaya devam dedi.