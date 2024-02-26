Kayalıklardan düştü, yaralandı

Girne’de saat 18:30 raddelerinde Mavi Kordon sokak üzerinde deniz kenarındaki kayalık zemin üzerinde yürümekte olan Murat DUYAR (E-45), dengesini kaybedip yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalık boşluğa düşerek, başından ve vücudunun muhtelif yerlerinden yaralandı.

Adı edilen, Girne İtfaiye ekipleri tarafından düşmüş olduğu yerden çıkarıldıktan sonra, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Girne Dr Akçiçek Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.