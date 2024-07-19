Kavurucu yaz sıcaklarında Fengaros ile 3 günlük sanatsal fırtına esecek

Dünyanın üç kıtasından müzisyenler bu yıl Kıbrıs’ın kendine özgü çizgisi ile her geçen yıl kendini daha çok ispat eden ve dünyaya açılan festivali niteliğine sahip Fengaros’a geliyor. Dünyanın üç kıtasından, 9 farklı ülkeden 60’ın üstünde performansın Kıbrıs’ın otantik Trodos köyü Kato Drys’te dört farklı sahnede müzikseverlerle buluşacağı 3 günlük festival kavurucu yaz günlerinde adeta müziğin yoğunlukta olduğu sanatsal bir fırtına estirecek. Köyün birbirine yakın olsa da farklı ortamları barındıran 4 sahnesi ile müzikseverleri farklı müzik dünyalarında farklı yolculuklara çıkartmaya hazırlanan Fengaros’un 12’ncisinde yine çadır kurma imkanı olan kamp alanı, sürdürülebilir yiyecek içecek seçenekleri, Kıbrıs’a özgü hediyelik eşya standları da yer alacak.

Üç farklı kıtadan müzikal türler ve kültürler Fengaros’ta buluşuyor

Bu yılki program, üç kıtadan sanatçıların yanı sıra Kıbrıs sahnesinin en iyilerinden oluşan, tür ve kültürlerin eridiği bir potadan oluşuyor. Festivalin alan olarak en büyük sahnesi olan Saha Sahnesi'ne çıkacak olan isimler arasında eşsiz ve büyüleyici Alice Phoebe Lou, ünlü Yunan rapçi Anser ve Azawad çölünden gelen seslerle Tamikrest yer alacak. Benzersiz Negros Tou Moria, trampetiko ile ortalığı karıştıracak, Koza Mostra bir parti başlatacak ve ikonik Tterlikkas x Fuzz Bus yoğun talep üzerine festivale geri dönecek.

Köy Sahnesi’nin tadı yine bir başka olacak

Berlin merkezli muhteşem Melentini, Fransız müzikal gücü Citron Sucré, sinematik Electric Litany ve Uganda'dan heyecan verici Faizal Mostrixx, Demetris Mesimeris ve Alejjos'un yanı sıra diğer birçok kişiyle birlikte sevilen Köy Sahnesi’ni aydınlatacak. Samimi CUPRA Müzesi bir kez daha deneysel seslere ev sahipliği yapacak ve Carlsberg Bira Bahçesi festivalin bütününe yayılan sürede bir dizi dinamik DJ'e ev sahipliği yapacak.

Geleneksel Müzik Köyü de 25-30 Temmuz’da olacak

Festivale giden bir dizi atölye çalışmaları, dersler ve konserleri içeren Fengaros Müzik Köyü de 25-30 Temmuz tarihleri arasında Kato Drys köyünde yapılacak. Daha sonra da köy adadaki en büyük müzik kutlamasına evsahipliği yapacak.

İki türlü bilet satışının olacağı festivalin online önbiletleri ( fengaros.com/tickets ) €37.50, kapı biletleri €45.00 olacak. Louvana Records tarafından organize edilen festivalde CUPRA Platinyum Sponsor olarak yer alıyor. Cypria 2024 (Kültür Bakanlığı Yardımcılığı), Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, LLPO Avukatlık Şirketi, 20 together(EU-CY), EU20 CYPRUS, efsa (European Food Safety Authority), Kato Drys Topluluğu Konseyi de festivale katkı koyuyor. Carlsberg de festivalin resmi birası olarak alanda yer alacak.