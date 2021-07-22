Kavurucu sıcakta PCR mesaisi

Bayram’ın üçüncü gününde PCR veya Antijen test yapmak isteyen yurttaşlar nöbetçi laboratuvarlara koştu. Kavurucu öğlen sıcağında test yapmak isteyen onlarca kişi nöbetçi laboratuvarlar önünde kuyruklar oluşturdu. PCR ve Antijen test yapmak isteyen yurttaşların, herhangi bir gölgelik olmadan öğlen güneşinde ve aşırı sıcakta kuyrukta bekledikleri gözlemlendi.