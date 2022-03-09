Kavga suçuyla tutuklandı, ülkede izinsiz kaldığı ortaya çıktı

Ciddi darp suçlaması ile tutuklanan zanlı E. V. O.’nun ülkede izinsiz olarak bulunduğu da tespit edildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, yaşananları aktardı. Polis, zanlı E. V. O.’nun ülkede İkamet İzinsiz suçuyla yargılandığını belirtti.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli şube şikayet odası içerisinde Kavga Rahatsızlık Uygunsuz Tavır Hareket suçlarından şubeye getirilen Lefkoşa’da sakin E. V. O.’nun pasaportunda yapılan muhaceret kontrolünde 5 Şubat tarihinden itibaren toplam 29 gündür ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirten Polis, zanlının tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak 8 Mart tarihinde Muhaceret Dairesi’nden edinilen bilgide zanlının 5 Şubat tarihinden itibaren cezada olduğu, herhangi bir öğrenci izni başlatmadığı ve muhaceret izninin olmadığının belirlendiğini aktardı. Polis, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığından dolayı ülkeyi yasal olmayan yollardan terk etme ihtimalinden ötürü, 15 günü geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 15 gün aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.