Kavazoğlu ve Mişaulis ölümünün 59. yılında anıldı

Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis öldürülüşlerinin 59. yılında, Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis için AKEL ve DEV-İŞ işbirliğiyle tören düzenlendi, törene adanın kuzeyinden de bazı siyasi partiler ve çeşitli sendikalar katılım gösterdi.