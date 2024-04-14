Kavazoğlu ve Mişaulis ölümünün 59. yılında anıldı
Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis öldürülüşlerinin 59. yılında, Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen etkinliklerle anıldı.
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Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis öldürülüşlerinin 59. yılında, Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen etkinliklerle anıldı.
1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis için AKEL ve DEV-İŞ işbirliğiyle tören düzenlendi, törene adanın kuzeyinden de bazı siyasi partiler ve çeşitli sendikalar katılım gösterdi.
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Etiketler : akel, Derviş Ali Kavazoğlu, Kostas Mişaulis