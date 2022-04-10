Kavazoğlu ve Mişaulis ölümünün 57. yılında anıldı

Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis öldürülüşlerinin 57. yılında, Lefkoşa ve Dali’de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

1965 yılında öldürülen sendikacılar Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Mişaulis için AKEL ve DEV-İŞ işbirliğiyle tören düzenlendi, törene adanın kuzeyinden de CTP, TDP, BKP, YKP, TKP, KSP gibi siyasi partiler ve çeşitli sendikalar katılım gösterdi.

Aşam: “Bu iki isim ortak vatan, işbirliği ve birlikte var olma mücadelesinde birer semboldür”

YENİDÜZEN’e kounşan Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Başkanı Koral Aşam, her yıl bu gün iki sendikacının mezarları başında anıldığını ve bu günün birleşik Kıbrıs’ı savunanlar için bir ‘sembol’ olduğunu söyledi. Sabah saatlerinde Lefkoşa’da Mişaulis’in mezarının ziyaret edildiğini söyleyen Aşam, daha sonra Kavazoğlu’nun mezarının bulunduğu Dali köyündeki meydanda toplanıldığını ve burada AKEL ve DEV-İŞ adına konuşmalar yapıldığını anlattı. Konuşmaların ardından ‘Ortak vatan ortak mücadele’ pankartı açarak Kavazoğlu’nun mezarını ziyaret ettiklerini söyleyen Aşam bu günün kendileri için önemini şu sözlerle ifade etti: “Bu iki isim ortak vatan, işbirliği ve birlikte var olma mücadelesinde birer semboldür. Bu güne çok önem gösteriyoruz çünkü halen bölünmüş olan ülkemizin yeniden birleşmesi için yürüttüğümüz mücadelede, bu iki isim bize yol gösteriyor.”