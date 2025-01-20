KAÜ öğrencileri, Çocuk Esirgeme Kurumu’nu ziyaret etti

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) öğrencileri, toplumsal sorumluluk projeleri kapsamında Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu’nu ziyaret etti.

KAÜ’den verilen bilgiye göre, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emel Yılmaz ile “İletişim Becerileri Dersi” kapsamındaki ziyarette, “Yeni Yıla Merhaba” etkinliği düzenlendi. Proje ile kurumda öğrenim gören 8-11 yaş grubundaki 50 çocuğun yeni yıl hediyeleri ve kırtasiye ihtiyaçları karşılandı. Kurum İdari Koordinatörü Ali Birsen de, Emel Yılmaz ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.