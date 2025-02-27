KAÜ ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) arasında akademik ve kültürel iş birliğini güçlendirmek amacıyla protokol imzalandı. KAÜ’den yapılan açıklamaya göre protokol kapsamında, eğitim ve araştırma alanlarında ortak projeler yürütülecek, öğrenci ve akademisyen değişim programları hayata geçirilecek. Ayrıca bilimsel yayınlar, konferanslar, sempozyumlar ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

KAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine, NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve beraberindeki heyet katıldı. Törende, NÖHÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alp Özgür Akdemir, NÖHÜ Özel Kalem Müdürü Uğur Akyapı, Niğde Anadolu Haber Gazetesi Muhabiri Çağlar Tuncer, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, KAÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Alp Karaca, KAÜ İdari Koordinatörü Dr. Emel Yılmaz, KAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İlkan, KAÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Balkız Yapıcıoğlu, KAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Turgay Akalın ve KAÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Merve Akgül de yer aldı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, imzalanan protokolün iki üniversite arasındaki iş birliğini güçlendireceğini belirterek, “Bu iş birliği, uluslararası akademik ilişkilerimizi geliştirecek ve öğrenci ile akademisyenlerimize yeni fırsatlar sunacaktır. Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülecek ortak çalışmalar, iki kurum arasında güçlü bir bağ oluşturacaktır” dedi.

NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ise Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ile gerçekleştirilen akademik iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öğrenci ve akademisyen değişim programları sayesinde bilgi paylaşımını artıracağız. Her iki üniversiteye de büyük katkı sağlayacak bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol, bilimsel yayın üretiminin artırılması, ortak yaz okulu programları, akademik konferanslar, seminerler, atölye çalışmaları ve kültürel etkinlikleri kapsıyor.