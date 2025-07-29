KAÜ, “2025 Tanıtım Günleri” kapsamında üniversite öğrenci adaylarıyla bir araya geldi
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), “2025 Tanıtım Günleri” kapsamında Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Gaziantep ve İzmir’de üniversite öğrenci adaylarıyla bir araya geldi.
A+A-
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), “2025 Tanıtım Günleri” kapsamında Ankara, İstanbul, Adana, Antalya, Gaziantep ve İzmir’de üniversite öğrenci adaylarıyla bir araya geldi.
KAÜ’den verilen bilgiye göre, etkinliklerde aday öğrencilere; akademik programlar, sosyal ve kültürel imkanlar ile uluslararası fırsatlar hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.
Bu haber toplam 125 defa okunmuştur
Etiketler : Kıbrıs Amerikan Üniversitesi