Kasoulides: Kıbrıslı Türkleri, Türkiye’ye terk etmemeliyiz

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İoannis Kasoulides, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üyesi birleşik bir Kıbrıs'ta mı yaşamak yoksa Türkiye'nin siyasi bir kolu mu olmak istediklerine karar vermesi gerektiğini söyledi.



Kasoulides, "Kıbrıslı Türkleri Türkiye'ye terk etmemek için elimizden geleni yapmalıyız” dedi.



Limasol'da düzenlenen Dünya Diaspora Kıbrıslıları Konferansı'nda konuşan Kasoulides, Kıbrıs Rum tarafınca önerilen Güven Arttırıcı Önlemlerin (GAÖ) kabul edilmesinin her iki tarafın da yararına olacağını belirtirken, Kıbrıs ve Ukrayna meselesine atıfta bulunarak bazı aktörlerin uluslararası hukuk ilkelerini kınama konusunda seçici davrandığını söyledi.

Kasoulides konuşmasında, bugün Kıbrıs sorununda yine önemli bir kavşakta olduğumuzu belirterek "bu sefer her seferinde söylediğimizden daha fazlası var" dedi.



Bakan, Kıbrıslı Türklerin günlük yaşamlarını iyileştirecek olumlu bir iklimin yaratılması için iddialı bir mutabakat paketi önerdiklerini ve tek taraflı girişimlerle ilerlediklerini belirtti.



Kasoulides şunları söyledi:



"Kıbrıs'ın Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, Maronitler, Ermeniler ve Latinlerden oluşan Kıbrıs halkına ait olduğunu biliyoruz ve Kıbrıslı Türkleri Türkiye'ye vermemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kasoulides GAÖ’lerin kabul edilmesinin her iki taraf için de karşılıklı yarar sağlayacağına inandığını ifade ederek Kıbrıs Türk liderliğinin Kıbrıslı Türkleri görmezden gelerek önerileri reddettiğini sözlerine ekledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük politikalarının getirdiği kısıtlamaların esiri haline getirdiğini, laik karakterinin de bozulmak istediğini sözlerine ekledi.



Kasoulides son yedi ay içerisinde yabancı ülkelere yaptığı ziyaretlerde Kıbrıs sorununa ilişkin pozisyonlarda herhangi bir sapma ya da iki devletli çözüme yönelik bir çağrı gözlemlemediğini, aksine BM kararları temelinde üzerinde mutabık kalınan çözüme destek verildiğini kaydetti. (Yenidüzen / CNA)