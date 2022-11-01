'Kask zorunluluğu var, kontrolü yok'

▶ Lefkoşa'da Şubat ayında paket servis çalışanı Ali Diyapoğlu’nun hayatını kaybettiği kazada sanığa verilen hapis cezasının yanı sıra, mahkemenin ‘kaza anında takılan kaskın güvenlik standartlarına uygun olmadığına’ ilişkin vurgusu ve iş yeri ile ilgili soruşturma kararı, ‘kask güvenliğini’ yeniden gündeme taşıdı.

▶ Paket servis elemanları, polis denetimlerinde evrak kontrolü yapıldığını söyledi, taktıkları kaskın standartlara uygun olup olmadığına ise bakılmadığını ifade etti.

▶ Öte yandan işyeri sahipleri ise, uzun süredir faaliyette olmalarına rağmen paket servis elemanlarının kullandıkları kasklarla ilgili denetlenmedikleri noktasında birleşti.

İŞYERİ SAHİPLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Ayçan ARGÜN (Bidda Badadez): “Kaç yıldır faaliyetteyiz, bir kez denetlenmedik”

Hasan ENGİNOL (Chinese Kitchen): Her kaskın kullanım süresi var”

Cemil TÜRKER (Şefler Restoran): “Çalışanlarımızın güvenliği her şeyden önemli”

Dilek Türker (Şefler Restoran): “Çalışanların güvenliği, en hassas olduğum konu…”

PAKET SERVİS ELEMANLARI NE DEDİ?

Ferdi TOPAL: “Polisin kaskın standart dışı olup olmadığına baktığını söyleyemem”

Hüseyin AKAY: “Daha fazla denetim olmalı, işyerleri bu konuda daha çok bilinçlenmeli”

Önay Enver TUĞCAN: “Bazı işyerleri para vermemek için kaskları yenilemiyor”

Mehmet ÇELİK: “Her işletme işçisini insan olarak görmüyor, bu konuda düzenli olarak bakım yapmayan iş yerleri olduğunu söyleyebilirim

Eldor FAYZULLAEV: “Motor kullananlara dikkat etmiyorlar”

Ayşe GÜLER

Lefkoşa'da Şubat ayında paket servis çalışanı Ali Diyapoğlu’nun hayatını kaybettiği kazada sanığa verilen hapis cezasının yanı sıra, mahkemenin ‘kaza anında takılan kaskın güvenlik standartlarına uygun olmadığına’ ilişkin vurgusu ve iş yeri ile ilgili soruşturma kararı, ‘kask güvenliğini’ yeniden gündeme taşıdı.

Paket servis elemanları, polis denetimlerinde evrak kontrolü yapıldığını söyledi, taktıkları kaskın standartlara uygun olup olmadığına bakılmadığını ifade etti.

Kendi işyerleri olmasa da bazı işyerlerinin bu konuya gerekli önemi vermediğinden dert yanan paket servis elemanları, “Kaskı camı kırık kullanan arkadaşlarımız var. Bazıları kırık dökük de kullanıyor. Bazı işyerleri para vermemek için kaskları yenilemiyor” şeklinde konuştu.

Paket servis elemanları, yaşanan trafik kazalarına rağmen ne yazık ki bazı meslektaşlarının kaskı güvenli şekilde takmadığını da kabul ederek, “Arkadaşlarımızdan duyuyoruz, bazı işyerleri çalışanlarına ya çok kullanılmış kask veriyor ya da kalitesiz olanları kullanmalarını istiyorlar. Yollarda görüyoruz, kasksız ya da gelişi güzel kask takan birçok çalışan var” dedi.

“Her işletme işçisini insan olarak görmüyor, bu konuda düzenli olarak bakım yapmayan iş yerleri olduğunu söyleyebilirim” diyen paket servis elemanları, “Daha fazla denetim olmalı, işyerleri bu konuda daha çok bilinçlenmeli” çağrısı yaptı.

Öte yandan işyeri sahipleri ise, uzun süredir faaliyette olmalarına rağmen paket servis elemanlarının kullandıkları kasklarla ilgili denetlenmedikleri noktasında birleşti.

Trafikte kask kullanımına yönelik daha etkin denetim yapılması gerektiğini söyleyen kimi iş insanı, çalışanlarının güvenliğinin her şeyden önce geldiğine vurgu yaptı.

Kimi iş insanı ise paket servis elemanlarının kullandığı kaskların çalışanlar tarafından satın alındığını ifade etti.

İŞYERİ SAHİPLERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

Ayçan ARGÜN (Bidda Badadez): “Kaç yıldır faaliyetteyiz, bir kez denetlenmedik”

“İşletme olarak elemanlarımızın kullandığı kaskların standartlara uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. 3 elemanım var. Tabii ki onların can güvenliği her şeyden önemli… Kaskı satın alıyorum ama bunların uygun olup, olmadığını bilmiyorum. Çünkü iş sağlığı uzmanı değilim. Bu konuda denetim yapılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin kaç yıldır faaliyetteyiz, bir kez denetlenmedik”

Hasan ENGİNOL (Chinese Kitchen): “Her kaskın kullanım süresi var”

“2 paket servisçi elemanım var. Ben elemanlarıma kask almıyorum, kasklarını kendileri satın alıyor. Bu konuda polisin denetimlerini artırması gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte aslında dikkate değer diğer konu ise işsiz kalan herkesin kolaylıkla paket servis elemanı olabilmesi. Örneğin şu anda yabancı uyruklu, dilimizi bilmeyen, İngilizce bilmeyen birçok çalışan yollarda… Öte yandan kaskların da kullanım süresi var. Her kaskın içinde bu süreler yazıyor, onlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Yollarda bazı kişiler kaskı ya yarım takıyor, bazıları hiç takmıyor. Bu şekilde kask neyi koruyacak? Paket servis yapan işyerlerinin de denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Cemil TÜRKER (Şefler Restoran): “Çalışanlarımızın güvenliği her şeyden önemli”

“Bu kadar yıldır hizmetteyiz, paket servis elamanlarımızın kullandığı kasklarla ilgili bir kez denetime gelinmedi. Bu konuya çok önem veriyoruz. Çalışanlarımızın güvenliği her şeyden önemli… Tüm çalışanlarımız kasksız motor kullanmaz. Motorlarımızın servisleri düzenli olarak yapılır. Ancak genel olarak benim de gözlemlediğim, çalışanlardan da duyduğumuz kadarıyla trafikte sıkıntılı süreçler yaşanıyor. Örneğin geçtiğimiz aylarda bir çalışanımıza hiç suçu olmamasına rağmen, dükkanımızın önünde araç çarpmıştı. Birkaç gün işe gelememişti. Sektörün içerisindeyiz, ne yazık ki bazı işyerlerinin çalışanlarının kullandığı kasklarla ilgili düzenli kontrol yapmadığını bizler de duyuyoruz. Bununla birlikte bazı paket servis elamanlarının da önlem almadığını da görüyoruz.”

Dilek Türker(Şefler Restoran): “Çalışanların güvenliği, en hassas olduğum konu…”

“5 personelim var, hepsi uzun yıllardır bizimle. Tüm çalışanlarım trafiğe çıkarken kask takmak zorundadır. Ancak bugüne kadar işyerimize gelip de personelin kullandığı kaskı kimse denetlemedi. Bizim de çalışanlarımız trafik kazası geçirdi. Ciddi bir şey olmasa da bu konu benim en hassas olduğum konudur.”

PAKET SERVİS ELEMANLARI NE DEDİ?

Ferdi TOPAL: “Polisin kaskın standart dışı olup olmadığına baktığını söyleyemem”

“4-5 yıldır paket servis elamanı olarak çalışıyorum. Trafikte birçok araç dikkatsiz… Örneğin, sinyal veriyorlar ancak dönmüyorlar, bizi görmüyorlar. Ufak tefek birkaç kez ben de kaza atlattım. Motosiklette kullanmak için kaliteli kask satın aldım.

Ancak arkadaşlarımızdan duyuyoruz, bazı işyerleri çalışanlarına ya çok kullanılmış kask veriyor ya da kalitesiz olanları kullanmalarını istiyorlar. Yollarda görüyorum, kasksız ya da gelişi güzel kask takan birçok çalışan var. Yollarda daha fazla denetim olması gerektiğini düşünüyorum. Trafik polisi kontrol için durduğunda aracın evraklarına bakıyor, kaskın takılı olup olmadığını kontrol ediyor. Ancak kaskın standart dışı olup olmadığına baktığını söyleyemem.”

Hüseyin AKAY: “Daha fazla denetim olmalı, işyerleri bu konuda daha çok bilinçlenmeli”

“10 yıldır paket servis elemanıyım. Trafikte motorluya saygı yok. Birçok araç sürücüsü bizi gördüğü halde, önümüzü kesiyor. Kasksız kesinlikle motor kullanmıyorum. Ancak bunu ihmal edenler de var. Ya ihmal ediyorlar kaskı başlarına geçirmiyorlar ya da hiç takmıyorlar. Ama bazı arkadaşlarımızın çalıştığı iş yerlerinin de bu konuya önem vermediğini biliyoruz. Trafik polisleri kontrol için durduruyor ancak evraklara bakıyor, kaskın standartlara uygun olup, olmadığına bakmıyor. Daha fazla denetim olmalı, işyerleri bu konuda daha çok bilinçlenmeli.”

Önay Enver TUĞCAN: “Bazı işyerleri para vermemek için kaskları yenilemiyor”

“Ne kadar dikkat edersek edelim, ne yazık ki motor kullananlara saygı yok. 15 yıldır bu işi yapıyorum. 2 kez trafik kazası yaptım. Bir araç bana vurup, kaçmıştı. Kim olduğunu bulamadım. 1 ay işe gelemedim. Yollarda görüyoruz, arkadaşlarımızdan duyuyoruz, bazılarının kullandığı kasklarda cam bile yok. Kırık dökük kask kullanan kişiler de var. Bazı işyerleri para vermemek için kaskları yenilemiyor. Trafikte polisler bizi durduruyor, eksik evrak var mı yok mu ona bakıyor. Kasklarımızı kontrol etmiyor. Denetimlerin daha fazla yapılması gerektiğine inanıyorum.”

Mehmet ÇELİK: “Her işletme işçisini insan olarak görmüyor, bu konuda düzenli olarak bakım yapmayan iş yerleri olduğunu söyleyebilirim

“Kaskların koruyuculuğu bellidir. Ancak kesinlikle hayat kurtardığını söyleyebiliriz. Motor kullananlar da araçlar gibi yolun solunda ilerlemeli. Bir kez trafik kazası geçirdim. Eğer kaskım takılı olmasaydı, yüzümün sol tarafı yanabilirdi. Her işletme işçisini insan olarak görmüyor, bu konuda düzenli olarak bakım yapmayan iş yerleri olduğunu söyleyebilirim. Polis denetimi var. Ancak kasksız olanları durduruyor.”

Eldor FAYZULLAEV: “Motor kullananlara dikkat etmiyorlar”

“6 yıldır bu işi yapıyorum, 1 yıldır Kıbrıs’tayım. Trafikte araçlar motorluların önünü kesiyor. Birkaç kez yurt dışında kasksız motor kullandım. Sonra daha dikkatli oldum. 1 kaza geçirdim, beni kask kurtardı. Motor kullananlara dikkat etmiyorlar. Polisler yollarda denetim yapıyor, kontrol ediyor.”