Kasap reyonlarındaki etin fiyatına kilo başına 30 TL’lik artış

Fehime ALASYA

Kasaplar, ‘canlı hayvan fiyatlarının arttığı gerekçesiyle’ etin kilosuna 30 TL’lik zam yaptı. Son iki haftada reyonlardaki etin fiyatına yansıyan artış kademe kademe uygulandı.

150 TL civarında olan dana etinin kilosu 180 TL’ye çıktı. Bu rakamın 200 TL’yi aşacağı öngörüsü paylaşıldı.

Et fiyatlarındaki artış, kasaplar tarafından “birçok dükkan kapanacak” şeklinde yorumlanırken, hayvan üreticileri, “Üretim azalıyor, kesecek hayvan bulamayacaklar” görüşünde… Her iki kesimin ise çözüm önerisi ortak: “Devlet desteği şart”

Hem kasaplar, hem de hayvan üreticileri elektrik, akaryakıt gibi girdilerin çok fazla olduğunu anlattı, ‘üretim için devlet desteği’ talep ettiğini ifade etti.

Son iki haftada dana etinin kilosunun 150 TL’den 180 TL’ye çıktığını anlatan kasaplar, bunun her geçen hafta artacağı öngörüsünde bulundu.

Fiyatların tırmanışıyla ilgili gidişat kasaplar tarafından “Bunun dur durağı yok, insanlar alamayacak, birçok dükkan kapanacak” olarak değerlendirildi.

Kasaplardaki et fiyatlarındaki değişkenliğin de giderlere ve et teminine bağlı olduğunu belirten bazı kasaplar, özellikle elektrik faturalarından dert yandı.

Kasap reyonlarındaki fiyat artışından hayvan üreticilerinin sorumlu olmadığını ifade eden Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğlulları, “Canlı hayvan fiyatlarına 1 TL zam gelse, kasaplar, 10 TL etin üzerine koyuyor.” dedi.

Kasaplar Birliği’nin “Canlı hayvan fiyatları her gün yükseldiği için et fiyatlarını arttıracakları” açıklaması yaptığını anlatan Naimoğlulları, bu durumu “Bahane çok, işçilik, elektrik gibi bahaneler bizim için de geçerli değil mi?” ifadesiyle eleştirdi.

KASAPLAR NE DEDİ?

Durdu Özdeğirmenci (Işıklar Kasap):

“Bunun dur durağı yok, insanlar alamayacak, birçok dükkan kapanacak”

“Son iki haftada dana etinin kilosu 150 TL’den 180 TL’ye çıktı. Bu rakam 200 TL’yi aşacak. Canlı hayvan eti zamlandı, bu fiyatlar her geçen hafta yükseliyor, biz de yükseltiyoruz. Bunun dur durağı yok, insanlar alamayacak, et artık çok lüks oldu, birçok dükkan kapanacak. Üreticiler de çok haklı, onların da girdileri artar. Hükümetin bu duruma el atması gerek, üreticiye hak ettiği parayı verecek, destek verecek. Bugün bir arazinin biçilmesi, 30 bin TL’lik mazot ile mümkün. Bu olur şey değil…

Fiyatlar kasaptan kasaba değişiyor ama kasaplar da farklı fiyatlarda canlı hayvan alıyor, kimi kasap 3 buzluk için 10 bin TL elektrik faturası öderken, kimisi 1 buzluk için 5 bin TL ödüyor. Bu rakamların farklı olmasında birçok etken var.”

Mehmet Kermeoğlu (Kermeoğlu Et Pazarı):

“Sabahtan akşama oturuyorum, dükkânıma giren çıkan yok”

“Pazartesi saat 4’te Tarım Bakanlığı ile randevumuz var. Son haftalarda sürekli zamlarla karşılaşıyoruz.

Sabahtan akşama oturuyorum, dükkanıma giren çıkan yok. Herkesin alım gücü düştü. Herkes gelip bize dert yanıyor. İnsanlar önce markete giriyor, sonra benzinciye, eğer parası kalırsa kasaba geliyor. Siyasiler de gelip otursunlar, bizim gibi dert dinlesinler. Canlı etin kilosu bu iki haftada birkaç kez arttı, iki haftada sürekli fiyatlar arttı, biz de mecburen arttırdık. Ama satış yok.”

Mustafa Cumhur (Cumhur Kasap):

“Kasaplar artık kar yapmıyor, para bile kazanamıyor, batıyor…”

“Güncel olarak yem fiyatları, döviz artışı, hayvancının yükselen girdi maliyetleri bize doğrudan yansıtır. İşlerimiz berbat… İnsanlar ayda bir mangal yakarak ayı atlatmaya çalışıyor. Bu artışların devamı olacak deniyor, dövize bağlıyız, her şeyin fiyatı artacak. Fırsatçılık da çok kötü. Piyasada denetim yapılmalı. Ben kendi dükkanımda kira vermeden çalışırken, karımı daha düşük tutuyorum ama kirada olan kasap daha yüksek fiyat vererek kar elde etmeye çalışıyor. Bu gibi durumlardan dolayı fiyatlarda farklılık görülüyor. Kasaplardaki fiyatların farklı olmasında en büyük etken ise Kasaplar Birliği’nin işlevini yerine getirememesidir. Kasapçılık artık bitti. 2 bin 300 TL elektrik öderken 7 bin 800 TL’ye çıktı. Bu kadar rezillik olamaz, sadece bu nedenle bile kasaplar batıyor.”

Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları:

“15 gün sonra kesecek hayvan bulamayacaklar, fiyatlar daha da artacak”

“Kasaplar, süt imalatçıları ve devlet, bugüne dek üreticiyi koruyamadı, süt üretimi 110 ton birden düştü. 15 gün sonra kesecek hayvan bulamayacaklar” diyen Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları, Kasaplar Birliği’ni sert bir dille eleştirdi.

Kasap reyonlarındaki ete sürekli zam geldiğini kaydeden Naimoğluları, tüm kasap, market ve restoranlardaki et satışlarının ‘girdilerin ortaya koyularak sürekli et fiyatlarını arttırdığını kaydetti. Naimoğluları, “Canlı hayvan fiyatlarına 1 TL zam gelse, kasaplar, 10 TL etin üzerine koyuyor.” dedi.

Kasaplar Birliği’nin “Canlı hayvan fiyatları her gün yükseldiği için et fiyatlarını arttıracakları” açıklaması yaptığını anlatan Naimoğluları, bu durumu “Bahane çok, işçilik, elektrik gibi bahaneler bizim için de geçerli değil mi?” ifadesiyle eleştirdi.

Canlı hayvan eti fiyatlarının 1 veya 2 TL arasında arttığını belirten Naimoğluları, bu artışın süreceğini de gerekçeleriyle anlattı.

Ülkede et satışındaki denetim eksikliği nedeniyle çok farklı fiyatlar görüldüğünü anlatan Naimoğluları, “15 gün sonra et fiyatları daha da çok yükselecek” şeklinde konuştu.

Naimoğluları’nın açıklaması şöyle:

“Hem et hem de canlı hayvan fiyatlarına baksınlar.

Bugün canlı hayvan fiyatları; danada kilosu 45 TL, canlı inek 33 TL ama kıyma en fazla 120 TL olmalı ama 170 TL’ye bile satılıyor. Kuzunun canlı fiyatının kilosu 55, 60 TL’dir ama kasaplarda 150 TL’nin bile üzerine çıkıyor.

Bahane çok, işçilik, elektrik gibi bahaneler bizim için de geçerli değil mi?

Et fiyatlarını istedikleri gibi arttıracaklar ama hayvancı canlı ete 1 TL zam yapsa suçlu olacak, suçlu tek şey bu ülkedeki yönetim. Canlı hayvan fiyatı 1 veya 2 TL yükselecek. Eğer hükümet maliyetleri düşürmezse fiyatlar daha da yükselecek, bu rakamların çok üstüne çıkacaktır.

Neden piyasayı denetlemiyorlar? Ülkedeki fiyat dengesizliğinden sürekli şikayet ediliyor ama ülke başı boş, kasaplar da marketler de her yer denetlenmeli.

Denetimsiz bir ülke, halk çok haklı, artık et tüketemiyor, her markette her kasapta 20 TL’lik farklar var, bu neden denetlenmiyor. Kasaplardaki fiyatlar, canlı et fiyatlarının büyük başta 2 katı, küçük başta 2 buçuk katı olmalı.

Üretim azalıyor, fiyatlar artıyor, artmaya da devam edecek.

Hükümet elektrik ve akaryakıt fiyatlarında üreticiyi desteklemeli. Biz indirim istiyoruz, onlar fiyat yükselteceğiz diyorlar. Akaryakıt yine zamlanacak. Bu maliyetlerle üretim imkansız. Bu gidişat daha da büyük zamlar getirecek. 15 gün sonra et fiyatları daha da çok yükselecek.

Kasaplar, devlet ve süt imalatçıları bugüne dek üreticiyi koruyamadı, süt üretimi 110 ton birden düştü. 15 gün sonda kesecek hayvan bulamayacaklar.”