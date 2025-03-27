Karaoğlanoğlu’nda Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimde bir kasap dükkanında 273 kilo kaçak et ele geçirildi.

Polis basın bültenine göre, dün gerçekleştirilen denetimde gümrüğe beyan edilmemiş 157.75 kilogram ağırlığında kemiksiz dana eti ile 115.3 kilogram ağırlığında kemikli kuzu eti olmak üzere, toplam 273.05 kilogram ağırlığındaki kırmızı etin kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecisi Ş.Y. (E-43) tutuklandı. Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.