Kartonları çaldılar, ‘izinli aldık’ dediler

Lefkoşa’da meydana gelen karton hırsızlığı ile ilgili tutuklanan zanlılar K.Ö.T, C.S, R.S.C ve A.B.M mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç,17 Ağustos saat 22.30 sularında Lefkoşa'da bulunan Belça Süpermarket isimli işletmenin park yerinde Erbil Eğri'ye ait yaklaşık 240 TL değerinde geri dönüşüm malzemesi kartonun İskele'de sakin İşletmeci K.Ö.T ve çalışanları C.S, R.S.C ve A.B.M tarafından çalındığını belirtti.

Polis, şikayetçi ile zanlı K.Ö.T arasında sözleşme olduğu iddialarının olduğunu ve belge ile izinlerin araştırılacağını anlattı. Zanlı tahkikatlarının tamamlandığını belirten polis, zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlıların avukatı teminata bağlanmalarına itiraz edip, İşletmeci K.Ö.T’nin kartonları almak için izinleri olduğunu ileri sürdü.

Teminatla serbest bırakıldılar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, itirazı reddetti. Zanlıların yurt dışına çıkışlarını yasaklayan Hacımulla 10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.



