Karşıyaka’da kaza: Çarptığı araç devrildi

Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Karşıyaka’da Güzelyalı Caddesi’nde Kadir Görcan (E-21), yönetimindeki FT 686 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Cosmin Tudorel Ghirasim (E-42) yönetimindeki RG 052 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan FT 686 plakalı araç, yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan taş otobüs durağına çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan FT 686 plakalı araç sürücüsü Kadir Görcan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, aynı araçta yolcu olarak bulunan Baran İnce (E-20) ise kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tevdilerinin ardından müşahede altına alındı.