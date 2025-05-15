“Karşınızda Akıncı varken çözüm bulamadınız, bunu anlamak zor”

Eski ABD Büyükelçisi John Koenig’ten eski Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e:

Eski ABD Lefkoşa Büyükelçisi John Koenig, 2015'te Kıbrıs sorununu çözme şansını kaçıran Kıbrıs Rum tarafının eski Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın liderlik yaptığı 5,5 yılda çözüm bulmada nasıl başarısız olduğunu anlamanın zor olduğunu kaydetti.

Koenig, bir süre önce "sahtekar ve palavracı" dediği eski Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis'e "yanıltıcı" ve "tutmayı düşünmediği sözler veren" diyerek eleştirisini sürdürdü.

Cyprus Mail gazetesi, Güneyde bir podcast programına konuk olan Koenig'in açıklamalarına yer verdiği haberinde, 2012-2015 yılları arasında Lefkoşa’da görev yaparken dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın adaya yaptığı ziyaret sırasında yaşadığı hayal kırıklığını vurguladı.

Koenig, ziyaret sırasında Kıbrıslı Rum ve Türk tarafları arasında yeni güven artırıcı önlemlerin açıklanmasının beklendiğini ancak yine eski Kıbrıslı Türk lider Derviş Eroğlu’nun yardımcı olmadığını iddia etti.

Biden'in ziyareti

Şubat 2014’ta yayınlanan ortak açıklamayla başlatılan yeni müzakere sürecine bağlılık gösteren ABD hükümetinin iki tarafın güven artırıcı önlemler konusunda fikir birliğine varması beklentisi taşıdığını kaydeden Koenig, dönemin liderlerinin bu yönde anlamlı bir adım atmasını sağlamanın zor olduğunu söyledi. Koenig, Biden'in Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderle ara bölgede bir araya geldiği akşam yemeğinde uzlaşılan sönük bir güven artırıcı önlemler paketiyle yetinmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Koenig, soru üzerine, Maraş’ın statüsünün görüşüldüğünü ve bu yöndeki tartışmaların diplomasi hayatı boyunca muhtemelen yaşadığı en hayal kırıcı şey olduğunu söyledi. Koenig, “O dönem Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının lideri olsaydı, sürecin başarıya ulaşma ihtimali yüksek olurdu.” diye ekledi.

Anastasiades'e eleştiri, Akıncı'ya övgü

Geçen ay yazdığı bir makalede “sahtekâr ve palavracı” dediği eski Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le yaşadığı çatışmaya da değinen Koenig, “Belki de bu sert ifadeleri kullanmaktan kaçınmalıydım ama bunlar benim gerçek hislerimi yansıtıyor” dedi.

Koenig yazdığı makalenin resmi bir kayıt olmadığını, kendi hisleriyle alakalı olduğunu da ekleyerek, Anastasiadis ile kötü bir deneyim yaşadığını ifade etti. Koenig, Anastasiadis’e yanıltıcı olduğu ve tutmayı düşünmediği sözler verme eleştirisinde bulundu.

Eski ABD Lefkoşa Büyükelçisi John Koenig Kıbrıslı Rumlar’ın Mustafa Akıncı’nın liderlik yaptığı 5,5 yılda Kıbrıs sorununa çözüm bulma konusunda nasıl başarısız olduğunu anlamanın zor olduğunu kaydetti. Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği 2015 yılında “büyük bir fark” yarattığını vurgulayan Koenig, “Karşınızda Akıncı varken Kıbrıs sorununa çözüm bulamadınız, bunu anlamak zor, bundan daha iyi bir durumla karşı karşıya kalamazdınız” dedi.

Koenig, Akıncı'nın müzakerecisi Özdil Nami’nin de iyi bir müzakereci olduğunu dile getirdi.