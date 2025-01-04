“Karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunması mümkün”

Anadolu Ajansı, Guterres'in dün BM Güvenlik Konseyi üyelerine iletilen ve 13 Haziran 2024-11 Aralık 2024 dönemini kapsayan "İyi Niyet Misyonu" ve "BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP)" raporlarına ulaştığını yazdı.

İyi Niyet Misyonu Raporu'nda BM Genel Sekreteri Kıbrıs Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın görev süresinin 2024 temmuz ayında sonlandığı resmi olarak kayda geçti.

Raporda, "Holguin'in tüm çabalarına rağmen" taraflar arasında Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin "ortak zemin" bulunamadığı ifade edildi.

İki liderin 15 Ekim'de BM Genel Sekreteri'yle birlikte gayrıresmi akşam yemeği formatında bir araya geldiği anımsatılan raporda, liderlere Ada'da yeni geçiş kapıları açılması konusunda anlaşmaya varmaları çağrısı yapıldı.

Raporda, Holguin'in de tespit ettiği üzere taraflar arasında "ortak zemin" bulunmaması nedeniyle garantör ülkelerin de katılımıyla daha "geniş formatta" gayrıresmi bir toplantı yapılmasının kararlaştırıldığı anımsatıldı.

"Eleştirel göz önem taşıyor"

BM Genel Sekreteri Guterres, raporda, "Bu noktada, garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek geniş formattaki gayrıresmi toplantıda ileriye dönük sürece 'eleştirel bir gözle' yaklaşılması önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Raporda, Guterres taraflara ileriye dönük sürece "ciddiyetle" yaklaşmaları çağrısında bulunurken, Kıbrıs sorununda hala "karşılıklı olarak kabul edilebilir" bir çözüm bulunmasının mümkün olduğuna işaret etti.

İki lider New York'ta bir araya gelmişti

BM Genel Sekreteri Guterres'in ev sahipliğinde Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis 15 Ekim 2024'te New York'ta gayrıresmi yemekte bir araya gelmişti.