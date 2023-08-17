Karşı şeride geçti, karşıdan gelenin önünü tıkadı: 2 yaralı

İskele-Ercan Anayolu’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, kaza İskele-Ercan Anayolu'nda bu sabah 09.30 sıralarında meydana geldi. 22 yaşındaki Abdullah Atlar, yönetimindeki TNR 706 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçerek, o esnada Ercan istikametine doğru seyreden 35 yaşındaki Bora Mesutoğlu'nun kullanımındaki AS 309 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.