Karpaz’daki eşekler yoğun yağışlar nedeniyle yola çıktı
Karpaz Bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, bölgede bulunan yabani eşeklerin, özellikle Yeni Erenköy- Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yol kenarlarına indiği ve zaman zaman yol içerisinde sürü olarak dolaştıkları kaydedildi.
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Karpaz Bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, bölgede bulunan yabani eşeklerin, özellikle Yeni Erenköy- Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yol kenarlarına indiği ve zaman zaman yol içerisinde sürü olarak dolaştıkları kaydedildi.
Polis Basın Subaylığı, yola çıkan eşeklerin sürücüler için tehlike arz ettiklerini bildirdi ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu.
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