Karpaz'da yarın 4,5 saatlik elektrik kesintisi
Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde bakım nedeniyle yarın Karpaz bölgesinde 4,5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
A+A-
Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde bakım nedeniyle yarın Karpaz bölgesinde 4,5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
Kıb-Tek açıklamasına göre, kesintiden 09.30-14.00 saatleri arasında , Karpaz Gate Marina, Dipkarpaz köyünün büyük bölümü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi VE Döveç Sitesi etkilenecek.
Bu haber toplam 115 defa okunmuştur
Etiketler : karpaz, elektrik kesintisi, kıbtek