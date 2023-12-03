Karpaz'da yarın 4,5 saatlik elektrik kesintisi

Kıb-Tek, orta gerilim elektrik şebekesinde bakım nedeniyle yarın Karpaz bölgesinde 4,5 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek açıklamasına göre, kesintiden 09.30-14.00 saatleri arasında , Karpaz Gate Marina, Dipkarpaz köyünün büyük bölümü, Zaferburnu, Dipkarpaz köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler, Dipkarpaz ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi VE Döveç Sitesi etkilenecek.