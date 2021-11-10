Karpaz’da çöp tepkisi!

Karpaz’da çevreye gelişigüzel bırakılan çöpler, çevrecilerin tepkisini topluyor. Bölgede duyarsızca etrafa atılan çöp sorunuyla sık sık gündeme gelen Karpaz’da be seferki manzara ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti.

Dipkarpaz Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı kesimlerin doğaya çöp atmaktan vazgeçmediğini ifade ederek bu durumu eleştirdi. “Yazıklar Olsun Size!” diyen Borak, bunu yapanları gören veya duyanların yetkililere ihbar etmesi çağrısında bulundu.

Borak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları belirtti: “Maalesef Doğaya, Gelişi Güzel "Çöpleri" Atmaktan Vazgeçemediler. Bazı Kesimler, Bu Kötü Alışkanlıklarından Vazgeçmiyor. Yazıklar Olsun Size! Gören, Duyan Lütfen! Engel Olsun. Yetkililere Bildirsin.”

Foto: Zubeyır Akkurt